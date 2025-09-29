違法薬物を使用・所持したとして、逮捕・起訴された男の裁判が9月29日、徳島地裁で行われました。この裁判で、裁判官は男に県内では初めてとなる「拘禁刑」を言い渡しました。徳島地裁で行われた、麻薬取締法違反事件の裁判。被告の27歳の男は2025年7月、美馬市脇町の自宅で大麻を所持・使用したとして逮捕、起訴されていました。下された判決は…。（裁判官）「主文、被告人を拘禁刑1年に処す」県内ではじめて、「拘禁刑」が言い