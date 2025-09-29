フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。黒タンクトップ姿で食事する様子を投稿した。自身のインスタグラムで「早よ食べんね。」と題して投稿。「さぁ、筋トレ頑張って、もりもり食べます！！健康第一でね。寒くなるけん、蓄えんとね」と黒タンクトップ姿で食事する様子を公開した。ネットでは「体が引き締まっとるね！」「どの表情も素敵」「カワイイ！」「健