大相撲の横綱審議委員会が２９日、東京・両国国技館で開かれ、秋場所で昇進後初、５回目の優勝を果たした横綱大の里について、大島理森委員長（元衆院議長）は「アッパレの一言。横綱としての自覚、責任を果たした。続けてほしい」と称賛した。１６年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦で敗れた豊昇龍は、１４日目の若隆景戦で立ち合いの変化で勝利。この点については「いろんな意見があるのは承知の上」と断った上で「勝つという