ギタリストの野村義男（60）が29日、自身のインスタグラムを更新し、父が死去したことを報告した。野村は「野村父が9月4日永眠いたしました。90歳の大往生でした」記した。さらに、「父は昭和10年に中野区の和菓子屋の三男坊として生まれまして、上の兄2人は店を構え和菓子屋を継いだのですが、父は誰にも負けないオートバイ好きが高じて和菓子屋は継がずに『野村モータース』を開業。亡くなるまで２輪車、乗り物、メカが好