DOMOTOの堂本剛（46）が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。ソロ活動への思いを明かした。シンガー・ソングライター「．ENDRECHERI．（エンドリケリー）」としても活動する堂本は「アイドルという職業とは、ちょっと違うじゃないですか」と前置きし「名前とジャンルで決め付けられてるセパレートを取りたいをとりたいというのが『．ENDRECHERI．』はすごくあって。僕がセパレートされてきたからだ