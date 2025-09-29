山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。山形市では住宅街で相次いでクマが目撃されたほか、酒田市でも民家近くで目撃されています。 【写真を見る】クマ出没警報の再度延長も検討...県内では住宅街や民家付近でクマ目撃相次ぐ（山形） 相次ぐ出没を受け県はあすまで延長していたクマ出没警報をさらに延長することも含め検討しています。山形市によりますと、きょう午前１時ごろ、山形市高原町でクマが目撃されました。