「アンパンマン」の生みの親、やなせたかしさんの作品を集めた企画展が来館者1万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。現在、鹿児島市のかごしま近代文学館で開かれている、「やなせたかし」展。開始から10日目の29日、1万人目の来場者を迎えました。1万人目となったのは、アンパンマンのTシャツを着て家族で訪れた、鹿児島市の内野 綾子さん(5)。綾子さんには、アンパンマンのお菓子などが贈られました。（