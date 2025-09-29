MUCCが、ニューシングル「Never Evergreen」を12月10日に発売することを発表した。本作は、新曲3曲とそのカラオケバージョンの計6トラックで構成されており、初回限定盤には、表題曲「Never Evergreen」のMVと、制作ドキュメント映像を収録したDVDが付く。3曲とも、疾走感あるアップテンポのロックチューンで、それぞれ、逹瑯（Vo）、ミヤ（G）、YUKKE（B）が作詞・作曲を手掛けている。いずれの曲の詞も共通して「郷愁」「哀感」