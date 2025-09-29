ZIPANG OPERAが11月5日にリリースする2nd EP『Ambition』より、表題曲である「Ambition」を10月3日に先行配信することが決定。同日20時には、MVも公開される。表題曲「Ambition」は、これまで数々のZIPANG OPERAの楽曲を手がけてきたSHIBUとYU-Gがプロデュース。グループ名にもあるオペラの要素を織り交ぜながら、ストリングスやピアノを基調に重厚なビートと彼らの個性が際立つメロディー展開で構成された、表現力豊かな一曲に仕