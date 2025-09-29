27日、魚沼市の越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた男性2人が滑落しました。1人は県警のヘリコプターに救助されましたが、もう1人の行方はわかっていません。 ■警察 「頑張ってください。もう少しですよ。同行者の方ですか。」 こちらは、県警が公開した遭難者をヘリコプターで救助する瞬間の映像です。27日午後4時半ごろ、魚沼市の越後駒ケ岳でロッククライミングをしていた埼玉県の20代男性から「仲間