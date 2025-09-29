SLAPSLYことCHIYUが12月27日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜SLAPSLYCHIYU 聖誕祭2025 〜博打なんて所詮チョコレート〜＞を開催することが発表となった。ベース＆ヴォーカルのソロアーティストとして2018年に活動開始し、2023年にソロプロジェクト“SLAPSLY”へと名義を改めて再出発したCHIYU。その2周年記念ライブとして9月28日に東京・渋谷REXで＜Dear My Bastards 2025＞が開催された。SLAPS MEMBERとしてJOHN(G)とTohya(Dr