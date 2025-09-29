s.o.pが、新曲「Ding Dong」を本日リリースした。本楽曲は、多様性が溢れる現代に自己尊重を大事に生きて欲しい、自己肯定感を高く持ちたいと願って書いたという。クラブのように大きい音に乗って自然と身体を揺らし、自分自身を自由に表現できるように願い書き起こした歌詞に、自身が聴いて育った大好きな2000年代R&Bをイメージして、LIB PLUSのLil KENTAと共同編曲したサウンドが特的な作品に仕上がっているとのこと。■「Di