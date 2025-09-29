日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 90(90) 楽天証券45(45) SBI証券 78(30) 松井証券22(22) 三菱