横綱昇進後初の優勝に糸魚川市民も歓喜に沸きました。(デカワイプ)大相撲9月場所はきのうの千秋楽、糸魚川市の海洋高校出身の横綱・大の里が5回目の優勝を決めました。横綱対決となった優勝決定戦を糸魚川の人たちも固唾をのんで見守りました。 13勝1敗で迎えた千秋楽。海洋高校近くの会場では、大の里の優勝を確信する100人以上の糸魚川市民がモニター越しに声援を送りました。 優勝がかかった結びの一番でまさかの敗戦