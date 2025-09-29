日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万6000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 270( 270) 楽天証券 252( 252) SBI証券 141(61) 松井証券36(