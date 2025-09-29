県内では昨シーズン、出水市や霧島市の3つの養鶏場で鳥インフルエンザの陽性が確認され約32万羽のニワトリが殺処分されました。渡り鳥の飛来が始まるこの時期に、県が鳥インフルエンザなどの対策について話し合う会議を開きました。29日、鹿児島市で開かれた県の防疫対策会議。渡り鳥の飛来が始まるこの時期に、鳥インフルエンザなどの対策を徹底しようと毎年開かれているもので、県内の畜産関係者ら約70人が参加しまし