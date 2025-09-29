名古屋・大須発の愛知県公認アイドル・OS☆Uが、結成15周年という節目の年に挑んだ初の東名阪ツアー＜OS☆U東名阪ツアー〜DREAMIN’!!〜＞、そのファイナル公演が2025年9月28日（日）に名古屋Comtec Portbaseで開催され、動員目標の1000人を達成した。ステージにはOG28名も駆けつけ、グループの歴史と未来が交差する記念すべき夜が繰り広げられた。午後6時、会場が暗転すると同時に観客のペンライトが一斉に輝きを放ち、現れたメン