MAZZELが、4thシングル「Only You」を11月26日に発売することを発表した。表題曲「Only You」は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラードに仕上がっているという。CDは、2025年8月にデジタルリリースした「DANGER」と新曲を含む、全3曲が収録される。初回限定盤には、収録楽曲のMVとBehind The Scenesの特典映像の