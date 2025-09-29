26年間にわたってドラえもん役を担当し、2024年9月、老衰のため90歳で亡くなった大山のぶ代さん。一周忌を迎えた29日、「大山のぶ代さんをしのぶ会」が開かれ、ドラえもん役を引き継いだ声優の水田わさびさん、野沢雅子さんら、多くの著名人が参列しました。大山さんの親友で発起人の1人、毒蝮三太夫さん（89）は、「会った時から『昭和11年・同い年』それをずっと30年40年言い続けて、あの世へ旅立ったというとんでもねぇ女でござ