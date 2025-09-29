羊文学が、アルバムのリリースを記念して、現在開催中の8都市をまわるアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞のファイナルを飾る、日本武道館公演Day2をYouTube Liveにて一部生配信することを発表した。◆羊文学 動画羊文学のYouTubeチャンネルでは、武道館ライブの生配信のほか、最新アルバムのリスニングパーティーや、アルバムに収録される特典映像も一部公開される予定となっ