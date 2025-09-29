パキスタン・ラホールのゲームセンター「マニアックス」で「鉄拳」をプレーするゲーマー/Javed Iqbal/CNNラホール（ＣＮＮ）パキスタンのにぎやかな都市ラホール。薄汚れていながらも有名なゲームセンター「マニアックス」では発電機がパチパチと音を立て、照明がちらつく。ゲームを競技化した「ｅスポーツ」の世界で同国が築く、あり得ないほどの独占的地位を支えているのがこのマニアックスだ。日本の名作格闘ゲーム「鉄拳」の世