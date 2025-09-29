東京スカパラダイスオーケストラが、11月5日に発売するデビュー35周年を記念して開催したスペシャルライブ『35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」』とデビュー35周年の締めくくりとして開催された『35th Anniversary Finale「DOWN BEAT ARENA PART?』のライブ映像2作品のジャケットビジュアルを公開した。◆東京スカパラダイスオーケストラ 画像今作のジャケットビジュアルは、2作品とも2019年に発表されたスカパラ初のトリビ