シャオミ・ジャパンは、同社史上最もハイスペックな性能を誇る「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro / 5」を2025年9月26日（金）より日本で発売しました。実売価格は5 Proが10万8000円、5が8万9800円（いずれも税込）。 記事のポイント シャオミのロボット掃除機史上最もハイスペックな「Xiaomi ロボット掃除機 5 Pro」は、強力な吸引力や水拭き機能に加え、AIトリプルカメラによるスマート検知システムで賢く効率的に掃除す