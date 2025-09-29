昨年90歳で亡くなった大山のぶ代さんを偲ぶ会が、一周忌にあたる今日9月29日に開催。大山さんといえば、人気アニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系）のドラえもんの声などで知られる声優。その『ドラえもん』で共演した野村道子や、役を引き継いだ水田わさびが偲ぶ会後に行われた囲み取材に応じた。【写真】「大山のぶ代さんを偲ぶ会」囲み取材の様子『ドラえもん』にてしずかちゃん役を務めていた野村。偲ぶ会にてお別れの言葉