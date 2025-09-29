映画『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅だち』、『シカゴ』などで知られるリチャード・ギアが、34歳年下の妻のアレハンドラ・シルバと一緒に、ミラノ・ファッション・ウィークに来場し、グラマラスなツーショットを披露した。【写真】グラマラスなツーショットを披露した夫妻Peopleによると、2人は現地時間9月28日、ミラノで開催されたジョルジオ・アルマーニのファッションショーに来場し、フロントロウでコレクションの