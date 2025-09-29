女優のスカーレット・ヨハンソン（４０）の映画監督デビューのきっかけは俳優兼映画監督の故ロバート・レッドフォードさんだったという。今月８９歳で帰らぬ人となったロバートさん、スカーレットは１９９８年の西部劇「モンタナの風に抱かれて」で共演しており、自身の監督転向を決意させてくれた人と明かしている。 【写真】映画監督へのきっかけを与えてくれた在りし日のロバート