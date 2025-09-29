新パレードに注目！東京ディズニーランドの「ディズニー・クリスマス」（2024年取材時撮影） 東京ディズニーランドでは、新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施。クリスマスパレードが新しくなるのは、なんと10年ぶり！ これは見逃せません。おすすめのデコレーションスポットや注目のメニューもご紹介します。1日1回公演「トイズ・ワンダラス・クリスマス」 新しいクリスマスのパレードは、サンタクロースのトイ