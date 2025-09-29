香川県庁 香川県綾川町の男性宅に国勢調査を装い、資産状況を聞き取る不審な電話がありました。香川県が注意を呼び掛けています。 香川県によりますと、9月26日夕方、香川県綾川町の男性宅に女性の声で「回答したらクオカードをプレゼントする」と電話がありました。国勢調査をかたり、男性の住所や、仕事を今やめたら何カ月くらい生活できるかを質問する内容でした。 男性は詐欺と気付き、何も答えず、綾川町に連