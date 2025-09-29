２９日、国務院新聞弁公室が文化・観光分野の発展成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京9月29日】中国国務院新聞（報道）弁公室は29日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。共産党中央宣伝部副部長で文化・観光部長の孫業礼（そん・ぎょうれい）氏、文化・観光部の盧映川（ろ・えいせん）、王建華