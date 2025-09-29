結成16年以上の漫才師による賞レース「THE SECOND～漫才トーナメント～」歴代王者のギャロップ、ガクテンソク、ツートライブが29日、大阪市内で、3組によるスリーマンライブ「漫才匠」（10月27日、大阪・なんばグランド花月。12月1日、東京・ルミネtheよしもと）の取材会に出席した。 【写真】「THE SECOND」優勝直後のツートライブツッコミ・たかのりは万感の表情 今年2月、ギ