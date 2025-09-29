全国で「モバイルバッテリー」による火事が相次いでいます。 【写真を見る】階段で落とした“モバイルバッテリー” 充電したら突然発火… 「少し膨らんだり、充電時に熱くなったりしたら廃棄を検討して」 先週木曜日に発生した東京・杉並区の5階建てマンションの火事では、2階の1室約20平方メートルが焼けたことが分かりました。火は約2時間半後に消し止められましたが男女6人がケガ。火元に住む女性によりま