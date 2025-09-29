サッカーJ2、徳島ヴォルティスは9月28日、アウェーでカターレ富山と対戦しました。前節から先発メンバーを4人入れ替えた白のユニホーム、ヴォルティス。この日は敵地で、カターレ富山と対戦です。前半25分、ヴォルティスはロングパスを高木がスペースに落とし、走りこんできたトニーアンデルソンが左足でシュート。今季初のスタメン起用に、トニーアンデルソンが応え