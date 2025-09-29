野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）の主催者は２９日、開幕直前の来年３月２、３日に「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合」（読売新聞社など主催）を大阪（京セラドーム大阪）と宮崎（ひなたサンマリンスタジアム宮崎、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）で開催すると発表した。大阪のチケットは１１月から先行抽選販売などを開始し、来年１月１５日から一般発売する。宮崎の