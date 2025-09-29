秋の全国交通安全運動に合わせ9月28日、徳島市一宮町の県道沿いで、交通安全を祈願する法要が行われました。カーブが連続し、かつて死亡事故が相次いだ徳島市一宮町僧津山の県道脇には、交通安全を願う地元住民が40年ほど前、不動明王尊の石像を建立しました。ここでは年2回法要が行われていて、28日は大日寺の住職がお経を詠み上げ、住民や警察官、約40人が手を合わせました。このあと、参加者らは県道を通行するドライバ&#