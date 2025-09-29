豪雨や津波による浸水で取り残された人たちを救助する訓練が、9月29日に徳島市で行われました。これは、豪雨や津波などによって大規模な浸水被害が発生した際、建物などに取り残された人たちを迅速に救助できるよう行われたものです。県警本部や中央警察署の署員ら約30人が参加し、最初にボートの操縦などを学んだ後、浸水によって取り残された人がいるとの想定で訓練を行いました。まずは、上空からヘリが取り残された人を