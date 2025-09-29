阿波市と包括連携協定を結んでいるファミリーマートが9月29日、阿波市の特産品を使った新商品を発表しました。商品発表会では、阿波市の特産品「幸せレタス」と阿波市で育てられた「阿波トン豚」を使った新商品、2点の試食が行われました。この取り組みは2025年2月、阿波市とファミリーマートで結ばれた包括連携協定の一環で行われました。今回の新商品は阿波市の特産品を県内外に広め、興味を持ってもら