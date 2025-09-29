自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件で、刑事告発を受けた後、不起訴処分となった松野博一前官房長官について、検察審査会は不起訴は「相当」だと議決しました。衆議院議員の松野博一前官房長官をめぐっては、自民党の旧安倍派の政治資金パーティーのパーティー券収入のキックバックを政治団体の収支報告書に記載しなかったとして、去年6月に刑事告発されました。東京地検特捜部は去年12月、松野前官房長官と政治団体の会