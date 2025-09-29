サッカーの明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は、27日のホーム戦に勝利し、終盤に向けJ2昇格へのプレーオフ圏内を目指します。カマタマーレ讃岐を迎え撃ったツエーゲン金沢。序盤から押し込む展開でゴールを狙いますが、前半は両チーム得点を奪えないまま前半を折り返します。試合が動いたのは後半19分、コーナーキックからのボールに平が頭で合わせ、ツエーゲンが先制します。しかし、その9分後、讃岐のシュートをキーパーの山ノ