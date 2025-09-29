横綱昇進後、初めての優勝に国技館と地元・石川県津幡町は歓喜の渦に包まれました。大相撲秋場所の千秋楽は、16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦を制し、大の里が5度目の優勝を決めました。13勝1敗、単独首位で千秋楽を迎えた大の里。地元・津幡町のパブリックビューイング会場にはおよそ260人のファンが詰めかけました。地元住民「最初にバーンって一気に押すところがかっこいい」「引かずに立ち向かってくれればいい」「がんばれ！