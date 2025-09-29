厳選した素材にこだわったクロワッサンをメインにしたカフェが30日、石川県野々市市にオープンします。これを前に29日、インフルエンサーらを招いたお披露目会が開かれました。野々市市御経塚にオープンする「下町の時計台」は、加賀棒茶や北海道産の小麦を使ったクリームなど素材にこだわりクロワッサンを提供するカフェで、店内には子育て世帯を意識しキッズコーナーや授乳室などが設けられています。金沢のグルメ情報を発信する