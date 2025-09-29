フジドリームエアラインズ（FDA）は、静岡空港と掛川駅を結ぶ無料アクセスバスを、10月25日をもって廃止する。静岡空港と掛川駅を結ぶ無料アクセスバスは、2010年7月から運行していた。静岡空港と静岡県西部間のアクセスは、掛川駅発着の「静岡空港シャトルタクシー」、浜松市内発着の「静岡空港リムジンタクシー」、金谷駅発着の「空港アクセスバス金谷線」などが利用できる。