日本航空（JAL）は、特別塗装機「JALガンダムJET」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA342J）に搭乗する日帰りチャーターツアー第2弾の催行を中止した。10月1日に実施を予定していたものの、最少催行人数の120名に満たなかった。ツアーは大阪/関西発着で、遊覧飛行の機内では大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に関連する特別映像を放映し、到着後には駐機スペースで機体を間近に撮影できる30分間の撮影会を設ける