チームとして厳しい1年を過ごしたソト(C)Getty Images失意の1年となった。現地時間9月28日、メッツは敵地でのマーリンズ戦で0-4と完封負け。ワイルドカード争いを繰り広げたレッズとは最終戦を前に83勝78敗で並んでいたが、最後の最後でポストシーズン進出を逃す形となった。【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ39年ぶりの世界一に向けて期待がとてつもなく膨らんだシーズンだった