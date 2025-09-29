川崎フロンターレに、心強い存在が加わった。９月28日のJ１第32節・柏レイソル戦。ホームのUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行なわれた戦いは、激しい撃ち合いの末に４−４のドロー決着となったが、結果以上に明るい材料があった。チームトップの11ゴールを挙げているエリソンが出場停止となるなか、代役としてセンターフォワードに入ったセルビア人FWラザル・ロマニッチが、２ゴールで存在感を示したのだ。７分、PK