マニアと味わう「ご当地カップ麺」の世界第百六十四回東洋水産「やきそば弁当」の「中華風醤油味」と「北見焼肉味」文・写真：オサーンカップ麺ブロガーのオサーンです。「ご当地カップ麺」連載の第百六十四回目となる今回は、北海道民のソウルフードである東洋水産の「やきそば弁当｣から新たに登場した、「5種の具材入り中華風醤油味」と「北見焼肉味」を紹介します。北海道で愛される「やき弁」には多くのレギュラー味があり、