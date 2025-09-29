AFCチャンピオンズリーグエリート（ALCE）は今週、リーグフェーズの第2節が各地で開催予定。アジア初参戦となるFC町田ゼルビアは、30日にマレーシア王者ジョホール・ダルル・タクジムとアウェイで対戦する。2週間前に行われた初戦では、韓国のFCソウルを相手にホームで1-1と引き分けた町田。後半に先制される難しい試合となったものの、80分に日本代表DF望月ヘンリー海輝が値千金の同点弾を奪取。強豪との一戦でまずは勝点1を獲得