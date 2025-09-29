カゴメは取締役会を9月29日開き、2026年1月1日付で奥谷晴信取締役常務執行役員の代表取締役社長昇格と、山口聡・代表取締役社長の取締役会長就任を決議した。同社では、2026年1月1日からスタートする新中期経営計画において、さらなる成長と企業価値の向上を実現するため、経営体制の一層の強化を図るものとしている。【奥谷晴信(おくや・はるのぶ)新社長の略歴】生年月日1968年3月17日生まれ（57歳）、岐阜県土岐市出身。1990年