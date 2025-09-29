2025年9月29日午後1時半ごろ、北るもい漁協から留萌海上保安部に「漁船が転覆した」と通報がありました。留萌海上保安部によりますと、現場は羽幌港から西南西43キロ付近の海上で、転覆した漁船には6人が乗っていましたが、近くで漁をしていた別の漁船に助けられたということです。6人にけがはありません。漁船はエビ漁をしていたということで、留萌海上保安部は転覆した経緯などを調べています。