消防によりますと、北海道佐呂間町の国道238号で９月２９日午後３時ごろ、軽ワゴン車とワンボックスカーが正面衝突する事故がありました。この事故で、それぞれの車に乗っていた７人全員が搬送され、このうち７０代の男性が重傷です。搬送された７人の中には、未就学の女の子と１０歳未満の女の子も含まれているということです。警察はどちらかの車が反対車線にはみ出たとみて調べています。