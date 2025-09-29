大手通販サイト「アマゾン」で複数の業者らが同一商品を同じページで販売する「相乗り出品」を巡り、偽造品放置で売り上げが減少したとして、医療機器関連会社2社がアマゾンジャパンに損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が29日、東京高裁であった。原告企業の藤井敬博代表取締役は法廷で「偽造品の出品者となぜ利益を分け合わなければいけないのか」と意見陳述した。偽造品対応などアマゾンの義務の範囲が争点。一審東